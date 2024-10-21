5 копеек 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Монеты и Медали за 42000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (69) AU (49) XF (10) VF (4) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS65 (9) MS64 (14) MS63 (12) MS62 (7) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (8) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) DETAILS (1) Сервис ННР (14) NGC (33)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

Coins.ee (8)

Katz (19)

MS67 (4)

MUNZE (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (8)

Rare Coins (14)

RedSquare (1)

Russiancoin (8)

VL Nummus (3)

Александр (31)

Денга1700 (4)

Империя (9)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (19)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (6)