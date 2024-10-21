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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Монеты и Медали за 42000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 5 копеек 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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