Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1940
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Монеты и Медали за 42000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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