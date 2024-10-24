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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1940 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1940 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1940 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1940 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 3 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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