Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1940 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1940 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
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