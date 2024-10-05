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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
К аукциону
Россия 1 копейка 1940 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

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