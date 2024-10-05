Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1940
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Coins.ee (5)
- COINSTORE (3)
- Katz (8)
- MS67 (16)
- MUNZE (4)
- Numisbalt (10)
- Rare Coins (9)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (36)
- VL Nummus (5)
- Александр (10)
- Восточно-европейский (4)
- Денга1700 (4)
- Империя (3)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (19)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск