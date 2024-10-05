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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1935 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1935 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1935 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1935 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Редкие Монеты за 150000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4950 RUB
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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