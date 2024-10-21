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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1935 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1935 Гладкая звезда
Средняя цена 110 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
20 копеек 1935 Рельефная звезда
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
15 копеек 1935
Средняя цена 70 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
10 копеек 1935
Средняя цена 55 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 копеек 1935
Средняя цена 300 $
Продажи
1 80
Аверс
Реверс
5 копеек 1935
Средняя цена 85 $
Продажи
0 92
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