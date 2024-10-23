Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Монеты и Медали за 220000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5700 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Для продажи 5 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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