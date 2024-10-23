5 копеек 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Монеты и Медали за 220000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность UNC (9) AU (4) XF (31) VF (11) F (1) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (6) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (2) Сервис ННР (1) NGC (3) PCGS (3)

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