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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Монеты и Медали за 220000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5700 RUB
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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