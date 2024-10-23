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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1935 года "Тип 1933-1936" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1935 года "Тип 1933-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1935 года "Тип 1933-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 400000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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