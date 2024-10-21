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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1935 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Монеты и Медали за 68000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 68000 RUB
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе AURORA - October 22, 2020
Продавец AURORA
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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