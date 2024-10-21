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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1935 года "Тип 1935-1936" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1935 года "Тип 1935-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1935 года "Тип 1935-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Империя за 26000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - November 27, 2019
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - November 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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