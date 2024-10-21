Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1935 года "Тип 1935-1936" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Империя за 26000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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