Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1935 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1935 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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