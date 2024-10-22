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10 копеек 1935 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1935 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1935 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1935 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 10 копеек 1935 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1935 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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