10 копеек 1935 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1935 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность UNC (28) AU (11) XF (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (10) MS63 (7) MS62 (1) MS60 (4) AU58 (6) DETAILS (1) Сервис NGC (24) ННР (2)

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