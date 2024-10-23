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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе MS67 - April 25, 2019
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе MS67 - April 25, 2019
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - April 11, 2019
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - April 11, 2019
Продавец Александр
Дата 11 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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