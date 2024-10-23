Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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