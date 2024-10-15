Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1935 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1935 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1935 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1935 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1935 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1935 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск