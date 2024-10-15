20 копеек 1935 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1935 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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