1 копейка 1935 года "Тип 1935-1936" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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