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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1935 года "Тип 1935-1936" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1935 года "Тип 1935-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1935 года "Тип 1935-1936" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - March 9, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - March 9, 2023
Продавец Александр
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - February 9, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - February 9, 2023
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - January 12, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - January 12, 2023
Продавец Александр
Дата 12 января 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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