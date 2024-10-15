Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1935 года "Тип 1935-1936" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Katz (7)
- MS67 (7)
- Numisbalt (4)
- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (7)
- Russiancoin (8)
- Александр (11)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (9)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск