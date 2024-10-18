Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Александр за 60180 RUB. Торги состоялись 17 августа 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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