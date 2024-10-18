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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Александр за 60180 RUB. Торги состоялись 17 августа 2020.

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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS66
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1935 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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