Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1935 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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