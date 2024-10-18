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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1935 года "Тип 1926-1936" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1935 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе MS67 - April 25, 2019
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность AU58 ННР
К аукциону
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 3 копейки 1935 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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