Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3260 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2022
Сохранность VF30
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