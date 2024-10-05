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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1935 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1935
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1935 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3260 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1935 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 2 копейки 1935 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность AU58 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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