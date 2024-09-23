Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1990 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Империя за 37000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2010.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Для продажи 20 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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