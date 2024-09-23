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20 копеек 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1990 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Империя за 37000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 20 копеек 1990 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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