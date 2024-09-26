Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1944 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1944
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1944 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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