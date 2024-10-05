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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1944 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1944
Средняя цена 110 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
15 копеек 1944
Средняя цена 110 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
10 копеек 1944
Средняя цена 220 $
Продажи
1 77
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