Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1944 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1944
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1944 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Редкие Монеты за 600 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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