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15 копеек 1944 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1944 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1944 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1944
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1944 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Редкие Монеты за 600 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6700 RUB
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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