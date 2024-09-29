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10 копеек 1944 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1944 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1944 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1944
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1944 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1944 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Александр - June 9, 2022
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Александр - June 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1944 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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