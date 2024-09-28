Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4100 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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