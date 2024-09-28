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20 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1986
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4100 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1986 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 20 копеек 1986 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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