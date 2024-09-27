Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1962 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3260 проданному на аукционе Katz Auction за 54 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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