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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1962
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1962 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3260 проданному на аукционе Katz Auction за 54 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1962 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1962 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 20 копеек 1962 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1962 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1962 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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