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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1962 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1962
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
15 копеек 1962
Средняя цена 7 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1962
Средняя цена 20 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 копеек 1962
Средняя цена 15 $
Продажи
0 16
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