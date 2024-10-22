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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1962
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1962 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Монеты и Медали за 95000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7600 RUB
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
989 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе AURORA - March 31, 2020
Продавец AURORA
Дата 31 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1962 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Александр - February 15, 2018
Россия 3 копейки 1962 на аукционе Александр - February 15, 2018
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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