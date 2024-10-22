Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1962 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Монеты и Медали за 95000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
989 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 31 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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