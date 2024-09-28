Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1962 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1962 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3259 проданному на аукционе Katz Auction за 50 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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