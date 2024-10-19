Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1962 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Монеты и Медали за 15000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Katz (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск