Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1962 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3255 проданному на аукционе Katz Auction за 54 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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