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5 копеек 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1962
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1962 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3258 проданному на аукционе Katz Auction за 54 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе MUNZE - December 7, 2021
Продавец MUNZE
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе AURORA - June 4, 2019
Продавец AURORA
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Heritage - June 22, 2017
Россия 5 копеек 1962 на аукционе Heritage - June 22, 2017
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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