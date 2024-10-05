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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1962 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1962
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1962 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1962 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1962 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 15 копеек 1962 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 15 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1962 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1962 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1962 на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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