Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1962 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1962 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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