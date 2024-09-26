Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1943 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1943 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24800 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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