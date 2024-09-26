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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1943 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1943 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1943 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1943 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24800 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
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Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
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Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 20 копеек 1943 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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