20 копеек 1943 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1943 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24800 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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