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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1943 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1943 Гладкая звезда
Средняя цена 50 $
Продажи
1 92
Аверс
Реверс
20 копеек 1943 Рельефная звезда
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1943
Средняя цена 50 $
Продажи
8 107
Аверс
Реверс
10 копеек 1943
Средняя цена 95 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
5 копеек 1943
Средняя цена 180 $
Продажи
0 59
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