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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1943 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1943 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1943 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1943 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Империя за 140000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 60635 RUB
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
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