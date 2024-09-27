Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1943
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1943 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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