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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1943 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1943 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Россия 5 копеек 1943 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность AU58 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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