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15 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1943 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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