Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1943
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1943 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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