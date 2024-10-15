Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1943 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1943
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1943 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Coins.ee за 466 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3290 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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