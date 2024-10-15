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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1943 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1943 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1943 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1943 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Coins.ee за 466 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3290 RUB
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Где купить?
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Россия 3 копейки 1943 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS61 ННР
К аукциону

Где продать?

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