Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1943 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48200 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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