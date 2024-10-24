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10 копеек 1943 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1943 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1943
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1943 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48200 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1943 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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