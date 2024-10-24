Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (303) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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