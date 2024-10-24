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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (303) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1923 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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