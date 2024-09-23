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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1923 года

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Червонец (10 рублей) 1923 ПЛ Сеятель
Средняя цена 6500 $
Продажи
1 598
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