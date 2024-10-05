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10 копеек 1923 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1923 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1923 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе The New York Sale за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1923 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1923 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 10 копеек 1923 на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Россия 10 копеек 1923 на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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