Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1923 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе The New York Sale за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Сохранность PF64
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Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Сохранность XF
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность UNC
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