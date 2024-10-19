Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1923 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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