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15 копеек 1923 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1923 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1923 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1923 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1923 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1923 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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