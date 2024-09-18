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20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923". Медь (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Медь
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1923 года. Медь. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 42000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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