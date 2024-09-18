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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923". Медь (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" Медь - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1923 года "Тип 1921-1923" Медь - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1923
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1923 года. Медь. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 42000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1923 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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