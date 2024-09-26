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20 копеек 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Монеты и Медали за 9500 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6800 RUB
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1965 на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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