Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1946 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1946 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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