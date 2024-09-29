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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1946 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1946 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1946 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1946 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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