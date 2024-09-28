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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1946 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1946 Гладкая звезда
Средняя цена 80 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
20 копеек 1946 Рельефная звезда
Средняя цена 540 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
15 копеек 1946
Средняя цена 45 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
10 копеек 1946
Средняя цена 40 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 копеек 1946 В венке 7 лент
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1946
Средняя цена 75 $
Продажи
1 107
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