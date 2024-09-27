Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1946 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3364 проданному на аукционе Coins.ee за 391 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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