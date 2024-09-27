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15 копеек 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1946 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3364 проданному на аукционе Coins.ee за 391 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1946 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1946 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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