Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1946 года "Тип 1946-1957". В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 16 лент
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1946 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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