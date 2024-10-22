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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1946 года "Тип 1946-1957". В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 16 лент

Аверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1946-1957" В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1946-1957" В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1946 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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