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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1946 года. В венке 7 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 7 лент

Аверс монеты - 10 копеек 1946 года В венке 7 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1946 года В венке 7 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1946 года. В венке 7 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Монеты и Медали за 525000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Россия 10 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5625 $
Цена в валюте аукциона 525000 RUB
Россия 10 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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