Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1946 года. В венке 7 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 7 лент
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1946 года. В венке 7 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Монеты и Медали за 525000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Монеты и Медали (2)
Где продать?
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