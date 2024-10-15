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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1946 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 30000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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