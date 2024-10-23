Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1946 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Монеты и Медали за 49000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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