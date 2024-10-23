Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1946 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Монеты и Медали за 49000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • Katz (1)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (10)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1946 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1946 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Категория
Год
Поиск